ФСБ предотвратила теракт в Москве. Об этом говорится в сообщении спецслужбы. Отмечается, что террорист планировал осуществить атаку в людном месте.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве», - сказано в сообщении.

Во время задержания, которое произошло в подмосковных Химках, злоумышленник оказал сопротивление силовикам, после чего ответным огнем он был уничтожен.

При осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.

«Обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО* в Сирии и готовил массовый расстрел граждан», - информирует ФСБ.

В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание возможных соучастников преступника.

По данным СК РФ, уголовное дело пока возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

*МТО - террористическая организация, запрещена в РФ