Тимати объявил об уходе из лейбла Black Star

Исполнитель хип-хопа и продюсер Тимати объявил о своем уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. По словам музыканта, это было взвешенное решение партнеров, а не «спонтанная рефлексия».

По словам Тимати, на его решение повлияло то, что со временем Black Star утратил свой «камерный шарм» и сфокусировался на оборотах и статистике.

«Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании и не имею отношения к ее дальнейшей деятельности», - написал он на своей странице в Instagram.

При этом артист отметил, что сохраняет свои учредительские доли и права в нескольких проектах, включая сети бургерных, барбершопов и фитнес-клубов. Тимати добавил, что у него «большие самостоятельные планы» на будущее.