«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
Клуб выиграл данный турнир 36 раз в истории.
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Итальянский футбольный клуб из Турина «Ювентус» досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу, нанеся поражение «Сампдории» из Генуи. Таким образом, команда завоевала данный титул девятый раз подряд.
Матч «Ювентус»-«Сампдория» завершился со счетом 2:0. Голы забили Криштиану Роналду и Федерико Бернардески.
«Ювентус» был основан в 1897 году. Клуб выиграл чемпионат 36 раз в истории. Команду с прошлого года возглавляет 61-летний тренер Маурицио Сарри. Для него это первый титул чемпиона.