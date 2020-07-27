Собянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей

В 2020 году московские власти не будут проводить кадастровую оценку объектов жилой и коммерческой недвижимости. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

Как утверждает руководство города, при расчете налога на недвижимое имущество планируется использовать показатели кадастровой стоимости за 2018 год.

В сообщении отмечается, что в кадастровой оценке текущего года невозможно учесть влияние пандемии COVID-19. Согласно предварительным расчетам, стоимость недвижимости в Москве в 2020 году должна была увеличиться в среднем на 3%.

«Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020-го не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "постковидном" рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог», - написал Собянин.

В этой связи московские власти решили пока не проводить переоценку недвижимости, что, по их мнению, позволит жителям города значительно сэкономить на обязательных выплатах.

Подчеркивается, что для владельцев обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Предприниматели же сэкономят от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

В администрации Собянина подсчитали, что в общей сложности нагрузка для тех, кто платит налог на имущество, снизится на четыре миллиарда рублей. Решение о проведении очередной кадастровой оценки будет принято в следующем году. В мэрии уверены, что к этому времени рынок недвижимости «вернется в нормальное состояние».