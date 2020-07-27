В США усомнились в подлинности видео, на котором ураган «Ханна» сносит стену Трампа

Погранично-таможенная служба США усомнилась в подлинности видеоролика, на котором якобы запечатлено падение части стены на границе с Мексикой. Ранее СМИ утверждали, что конструкцию повредил обрушившийся на Техас ураган «Ханна».

По словам представителя ведомства в долине Рио-Гранде, где, как уточнялось, произошел инцидент, информация запрошена у властей в Вашингтоне, однако на первый взгляд запись не выглядит подлинной.

«Ураган нанес удар ночью, однако похоже, что видео было снято днем», - сказал он Caller Times.

Кроме того, уточнил собеседник издания, местность не похожа на ту, где якобы все произошло.

Ролик разместила на своей странице в Twitter журналистка из Мексики Ядит Вальдес, уточнив, что на нем показано, как стену на границе с США снесло ураганом. Оно стало вирусном в Сети - его ретвитнули уже более десяти тысяч раз. СМИ пока не удалось получить комментарий Вальдес.