Как в «Джуманджи»: канадская пара обнаружила у себя дома загадочный сундук

Семейная пара из Канады обнаружила «сундук с сокровищами Джуманджи». Необычная находка ждала их в доме, в который супруги недавно переехали.

Во время ремонта Кайла и Антонио Папалиа увидели тайник под лестницей. В нем находился деревянный сундук с искусной резьбой.

«Он (Антонио. - Прим. ред.) сказал: "Это как найти сундук с сокровищами Джуманджи"», - поделилась женщина в беседе с Global News.

Ее муж добавил, что ситуация действительно напоминала фильм.

В сундуке находились фотографии, документы, а также медали Первой и Второй мировых войн и другие предметы, принадлежащие двум людям - Томасу Макки и Лоуренсу Томасу Макки. В основном они относились к младшему из мужчин - Лоуренсу. Из документов супруги узнали, что он родился в Ванкувере и служил во Вторую мировую в 1-м канадском парашютном батальоне.

По словам четы Папалиа, они уже переговорили с соседями, но пока не смогли ничего выяснить об этих людях. Пара также не сумела связаться с предыдущими владельцами жилья, но они не оставляют надежды вернуть родственникам мужчин найденные вещи, так как они являются «частью семейной истории».