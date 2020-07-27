Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства женщин с детьми до трех лет и пожилых людей. Об этом заявил сам глава правительства в ходе совещания со своими заместителями.

«Подписано постановление правительства, которое даст нашим гражданам дополнительные возможности для трудоустройства. Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода из отпуска по уходу за ребенком или на пенсию нужно пройти переобучение, повысить квалификацию», - сказал он.

По словам Мишустина, организацией таких образовательных программ занимаются государственные службы занятости в регионах, но до этого момента они, по его словам, не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно проводит обучение. При этом глава правительства объяснил, что раньше средства распределялись из бюджетов регионов, что, в свою очередь, затягивало необходимые процедуры.

Теперь же, уверяет Михаил Мишустин, службы занятости в регионах смогут напрямую заключать договоры о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые реализуют программы обучения и переквалификации в рамках нацпроекта «Демография».