«Первый шаг к возрождению технического контроля автомобилей»: эксперт оценил введение в РФ уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Получить талон техосмотра сейчас может владелец любого автомобиля, в связи с чем вступивший в силу в РФ закон об уголовном наказании за проведение нелегального ТО является первым шагом на пути к возрождению технического контроля за транспортными средствами. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

«В общем и целом с точки зрения талона техосмотра это сейчас в принципе не является преградой. Они приобретаются вместе со страховкой без осмотра автомобиля. Это стало настолько профанацией, насколько это возможно. Если раньше была проблема с тем, что они проводились некачественно, неправильно с неверным подходом со стороны ГИБДД, то сейчас можно говорить о том, что они в принципе не проводятся. Эксперимент очень простой: берем документы на автомобиль, делается ОСАГО, как опция к ОСАГО за дополнительные средства предлагают приобрести этот талон. Мы потеряли этот институт в принципе и если говорить о каком-то возрождении в понимании необходимости технического контроля транспортных средств, то, я думаю, первый шаг сделан», - поделился специалист своей точкой зрения.

В России с 27 июля вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. Нарушение будет караться штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Кроме того, предусмотрены наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов или арест до шести месяцев.