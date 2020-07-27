Горячая неделя: в России наступают самые жаркие летние дни

Согласно климатической статистике, последние пять июльских дней - это самый теплый период года для континентальной России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы», - сказал он РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что самый жаркий период наступает как на европейской, так и на азиатской части РФ. При этом показатели ежедневной температуры могут отличаться от средней.

Также Вильфанд рассказал, что для прибрежных городов самый теплый месяц - август.

«Потому что передача энергии от солнца происходят по законом молекулярной теплопроводности, то есть медленно. А море очень "жадное" по отношению энергии, оно очень мало отдает энергии», - сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, максимальный нагрев расположенного в океане слоя происходит как раз в последний месяц лета.