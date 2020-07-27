«Жгучее солнце»: синоптики предупредили россиян о неожиданной погодной опасности

Метеорологи предупредили жителей Орловской, Воронежской, Брянской, Курской областей, а также население Ставропольского, Краснодарского, Приморского краев, республики Адыгея и Забайкалья об опасном ультрафиолетовом излучении. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С его слов, в следующие несколько дней следует избегать длительного нахождения на улице, чтобы не получить ожогов кожи, солнечный удар и другие проблемы со здоровьем.

«В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц. Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро», - цитирует ТАСС слова Вильфанда.

Уровень ультрафиолетового излучения указывает на потенциально опасные для здоровья человека последствия. Он был разработан экспертами Всемирной организации здравоохранения. Существует специальная шкала от единицы до 12. Чем индекс выше, тем более опасно излучение для человека. Эксперты рекомендуют защищать глаза и кожу уже при индексе равному трем.