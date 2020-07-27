В Петербурге открываются фитнес-центры, бассейны, ТЦ и рестораны

С понедельника, 27 июля, в Санкт-Петербурге в рамках смягчения введенных из-за распространения коронавируса ограничительных мер открываются фитнес-центры, бассейны, торговые центры и рестораны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Отмечается, что возобновить работу объекты розничной торговли и оказания услуг, которые расположены в ТЦ, смогут лишь при наличии обособленных помещений и залов.

«Объекты развлечения и досуга в торговых центрах пока не смогут начать работу, но для маленьких петербуржцев будут открыты детские игровые комнаты - как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания», - уточнили в пресс-службе.

Соблюдение социальной дистанции и использования масок и перчаток сотрудниками и посетителями торговых центров будет контролироваться.

Кроме постоянной дезинфекции, в ТЦ также будет организована термометрия. В примерочных установят бактерицидные лампы. Вся одежда после каждого клиента будет проходить термическую обработку.

В залах кафе и ресторанов столики будут расположении на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. После каждого посетителя их будут дезинфицировать.

Помимо этого, с 27 июля заработают частные музеи, выставочные галереи и аквапарки, будет разрешена работа туристических агентств.

Другие временные ограничения продлены до 16 августа. В частности, под запретом остается проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий.