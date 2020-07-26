Путин прибыл в Петербург на Главный парад ВМФ РФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где посетит Главный парад ВМФ. Он на катере отправился к парадному строю кораблей в Финском заливе.

В параде в Кронштадте примут участие 15 кораблей и подводных лодок, среди них большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск», «Петр Моргунов», «Королев», корвет «Стойкий», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», патрульный корабль «Василий Быков».

Позже президент РФ примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.

На Неве и в Кронштадте свою красоту и выучку покажут порядка 46 кораблей, а также суда обеспечения. Среди них будут и исторические, например парусник «Полтава», и самые современные фрегаты, и субмарины.

По словам главы государства, «этого яркого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь нашего флота, но и возможности наших корабелов, ждет вся страна».

Также парады в честь дня ВМФ пройдут в семи городах России. Всего в парадах ко Дню ВМФ будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.