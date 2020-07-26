Командир фрегата «Адмирал Касатонов» заявил об успешно пройденных испытаниях

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» завершены в полном объеме, заявил командир судна Иван Рогатин.

«Все заявленные промышленностью тактико-технические характеристики подтверждены. Корабль выполнил три ракетных стрельбы главным комплексом, 14 артиллерийских стрельб», - уточнил он.

По словам командира корабля, все стрельбы прошли успешно, «вопросов к промышленности нет».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» примет участие в Главном военно-морском параде и его смогут увидеть жители и гости Санкт-Петербурга в самом центре города на Неве. На его борту размещен Центр управления парадным строем Главного военно-морского парада- с него дают указания кораблям по ходу движения. Сразу после торжеств он отправится служить на Северный флот, откуда и прибыл на парад. Для того, чтобы принять участие в празднике, флагману пришлось обогнуть Норвегию и пройти мимо Великобритании в Северном море.

Андреевский флаг на корабле был поднят 21 июля и был принят в состав ВМФ. Церемония прошла прямо на Неве, в центре Петербурга, где фрегат занял место в парадном строю.

Фрегаты проекта 22 350, строящиеся на предприятии «Северная верфь» (Объединенная судостроительная корпорация), являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Фрегаты проекта 22 350 имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.