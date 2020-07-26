Ветеран ВМФ рассказал об одной из главных традиций подводников

Как известно, морякам-подводникам полагается 50 грамм сухого вина в день. Герой России и ветеран ВМФ, контр-адмирал Всеволод Хмыров рассказал «Звезде», как лично он воспринял изменения в данном вопросе во времена Михаила Горбачева, который боролся с алкоголем.

«Раньше это было 50 грамм, в наше время это уже 100 грамм. Обратите внимание, что сухого. В 80-е некоторые мореманы сами проявляли инициативу, потому что поддерживали линию партии о замене сухого вина на некие другие продукты. Я в это время уже был командиром крейсера и докладывал командованию, что готов идти в море со своим экипажем только при наличии сухого вина, потому что вино для подводника - не увеселение, а здоровье!», - заявил контр-адмирал.

26 июля, в России отмечается День военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России пройдут парады с участием рекордного количества кораблей. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге. В городе на Неве будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Бойкий» и «Стойкий», подводные лодки «Санкт-Петербург», «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов», малые ракетные корабли «Серпухов», «Мытищи», «Дмитровград», «Град Свияжск», «Советск» и многие другие.