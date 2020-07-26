В Роскачестве развеяли мифы о правильной зарядке телефона

Утверждение о том, что регулярная полная разрядка аккумулятора смартфона продлевает срок его службы, оказалось совершенно неактуальным для современных устройств. Как пишет агентство «Прайм», аккумуляторы нового типа - литий-ионные или литий-полимерные, которые сейчас устанавливаются в гаджетах, в отличие от более старых, не требуется разряжать до отказа.

Смартфон можно ставить на зарядку тогда, когда появляется предупреждение о низком уровне энергии (10−15%), объяснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Эксперт добавил, что при быстрой разрядке аккумулятора можно проверить статистику потребляемой энергии в настройках смартфона и выявить проблемное приложение.

Другим распространенным заблуждением эксперт Роскачества назвал мнение о том, что использование ноутбука с подключенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора. Куканов порекомендовал не хранить аккумуляторы гаджетов при слишком низкой температуре или под прямыми солнечными лучами.