Названа опасность чрезмерного потребления соли

Россияне в среднем потребляют 12 грамм соли в день, при этом ВОЗ и Минздрав рекомендует только пять грамм. Данное количество является «максимальным», заявил руководитель научного направления Оптимальное питание «ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин.

«И это максимум, которым следует ограничить суточное потребление соли. А лучше - снизить еще», - отметил он.

По словам ученого, избыточное потребление соли, сахара, а также насыщенных жиров может привести к развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.

Наибольшее количество соли, помимо колбасы, сдержится в хлебе, подчеркнул Батурин. Потребляя 300 граммов хлеба, организм уже получает около пяти граммов соли, уточняет ученый.

Достаточное количество соли также содержится в продуктах консервации, например, квашеной капусте или соленых огурцах, передает «Российская газета».

В прошлом году Минздрав снизил норму потребления соли вдвое - с 11 до пяти грамм в день, что составляет примерно чайную ложку.

При этом ведомство рекомендует употреблять только йодированную соль - она способствует профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода.

Во время пандемии коронавируса в России повысился спрос на соль, так как считалось, что промывка слизистых соляным раствором может защитить от инфицирования COVID-19.