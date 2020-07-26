Путин обошел на катере парадный строй кораблей в Кронштадте

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин прибыл в северную столицу, где он принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ.

На борту катера глава государства обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

В параде в Кронштадте примут участие 15 кораблей и подводных лодок, среди них большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск», «Петр Моргунов», «Королев», корвет «Стойкий», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», патрульный корабль «Василий Быков», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский».

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, который начнется менее чем через два часа, будут участвовать 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тысяч военнослужащих.