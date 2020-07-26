Ученые назвали продукты для сохранения молодости кожи

Доктор Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла, за которым закрепилось звание одного из «ведущих голосов Британии» в вопросах питания, дал советы, как дольше выглядеть молодым и без морщин.

Как сообщает таблоид The Sun, ученый предупредил, что для этого следует отказаться от пищи с высоким содержанием железа. К таковой, в частности, относится красное мясо (говядина и баранина), которое может привести к резким возрастным изменениям.

Внимание следует переключить на еду, которая богата антиоксидантами, коллагеном и минералами. А кроме того продукты, обладающие противовоспалительными свойствами, которые позволят наладить и омолодить организм.

«Употребление большого количества фруктов и овощей каждый день обеспечит организм множеством растительных веществ, которые балансируют излишние воспалительные процессы, сокращают повреждения клеток и защищают их в процессе старения», - отметил Рупи Ожла.

Ученый добавил, что низкобелковая диета сокращает излишнюю выработку гормона роста, который может ускорить возрастные изменения. Поэтому правила здорового питания сводятся к употреблению в пищу растений, качественных жиров (орехи и семена), еды с высоким содержанием волокон и цельной необработанной пищи.