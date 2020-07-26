В России могут подорожать домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение России за этот год могут подняться до 15 процентов. Решение об изменении стоимости обслуживания, как отмечают эксперты агентства iKS-Consulting, провайдеры приняли на фоне пандемии COVID-19.

Комментируя данную инициативу представитель «Вымпелкома» пояснил, что она обусловлена стремительным переходом клиентов в онлайн в период самоизоляции.

«Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент», - цитирует его газета «Известия».

Известно, что стоимость некоторых архивных тарифов компания увеличит на 50 рублей уже с 27 июля. Однако вместе с этим оператор также поднимет скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с.

Сообщается, что такие же изменения коснутся пользователей провайдеров «ЭР-Телеком», «Акадо» и МТС. Последний уже повысил цены за пользование спутниковым телевидением с июля 2020 года.