«Я выбираю небо!»: пилоты оставили в небе над Казанью поздравление со 100-летием российской авиации

Пилотажная группа «Первый полет» поздравила жителей столицы Татарстана с ежегодным авиационным праздником «Я выбираю небо!», приуроченному к 100-летию создания российской авиации и 100-летию образования ТАССР, изобразив в небе над Казанью надписи «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!».

Во время одновременного пролета самолеты выпустили дымовые следы, образовавшие надписи в небе над центром семьи «Казан».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Группа «Первый полет» – единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах, летчики которой синхронно выполняют фигуры высшего пилотажа, требующие использования предельных возможностей человека и самолета.

Всего в праздничной программе приняли участие 30 воздушных судов, включая авиационную технику Министерства обороны РФ, образцы гражданской авиации и экспериментальные модели республиканского Центрального аэроклуба ДОСААФ России и Казанского вертолетного завода.