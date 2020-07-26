В Москве формируется популяционный иммунитет к коронавирусу

Министр здравоохранения России, говоря о ситуации с инфекцией коронавируса в столице, где от СOVID-19 пострадало больше всего жителей, чем в других городах нашей страны, отметил, что у москвичей начал формироваться популяционный иммунитет к данному заболеванию.

«В Москве заболеваемость идет на убыль, формируется популяционный иммунитет», - рассказал Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

При этом министр отметил, что в российских регионах ситуация с COVID-19 складывается по-разному. Есть районы России, где пик заболеваемости уже пройден и количество новых инфицированных пошло на спад.

«Но мы видим, что, тем не менее, заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации. На сегодняшний день в реанимациях находятся 3,1 тысячи россиян с COVID-19», - добавил глава Минздрава.

Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация жителей России от коронавирусной инфекции в России будет проводиться на добровольной основе. По его словам, высокий интерес к вакцинации у россиян виден уже сейчас, поэтому проводить ее будут поэтапно.