Шойгу поздравил российских военных с Днем ВМФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу по случаю Дня ВМФ обратился с поздравлением в адрес российских военнослужащих, ветеранов, тружеников судостроительных и судоремонтных предприятий, предприятий ОТК и научных организаций.

Генерал армии выразил благодарность личному составу ВМФ за беззаветную службу и самоотверженный труд, пожелал крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо России.

«В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины», - подчеркнул Министр обороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что личный состав Военно-Морского флота, который сохраняет верность присяге и Андреевскому флагу, сегодня достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, успешно решая поставленные задачи и внося весомый вклад в защиту государственных интересов.

К празднику в России сегодня будут приурочены торжественные военные парады, которые пройдут на основных военных базах страны в участием рекордного количества кораблей и другой наземной и воздушной техники. Главный военный парад пройдет в Санкт-Петербурге, на который ожидается приезд президента России Владимира Путина.