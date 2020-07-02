Доктор Комаровский опроверг миф о способности черники восстанавливать зрение

Улучшить зрение при помощи черники практически невозможно. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

Он объяснил, что в большинстве случаев препараты, которые содержат чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, теоретически способные оказать положительное влияние на зрение.

По словам специалиста, на зрение также положительно влияют хорошее настроение, крепкий сон, любовь и качественная еда.

При этом Комаровский подчеркнул, что вреда от употребления черники - нет.