Доктор Комаровский опроверг миф о способности черники восстанавливать зрение
По словам специалиста, на зрение положительно влияют хорошее настроение, крепкий сон, любовь и качественная еда.
© Фото: Joanna Kosinska, uhsplash.com
Улучшить зрение при помощи черники практически невозможно. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
Он объяснил, что в большинстве случаев препараты, которые содержат чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, теоретически способные оказать положительное влияние на зрение.
По словам специалиста, на зрение также положительно влияют хорошее настроение, крепкий сон, любовь и качественная еда.
При этом Комаровский подчеркнул, что вреда от употребления черники - нет.