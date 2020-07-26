Школьник из Костромы сдал ЕГЭ на 400 баллов

Ученик школы из города Костромы Дмитрий Ломсадзе сумел сдать ЕГЭ на максимально возможный результат. Из четырех выбранных им и обязательных предметов все четыре он написал на 100 баллов, таким образом, получив 400 баллов в общей сумме.

Школьник сдавал экзамены по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

Александр Зюзин, директор школы №30, из которой выпустился юный интеллектуал, отметил, что склонность к наукам мальчик демонстрировал с первого года обучения и школу он окончил с золотой медалью. Об этом пишет Kostroma.Today.

Ранее лишь четырем людям удавалась получить 400 баллов при написании ЕГЭ.

В этом году в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции старт периода сдачи Единого государственного экзамена был перенесен на 29 июня.