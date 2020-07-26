Самая молодая женщина в Конгрессе США может стать президентом в 2024 году

Тридцатилетняя Александрия Окасио-Кортес, являющаяся самой молодой женщиной-членом Конгресса США, возглавила список потенциальных кандидатов в президенты на выборах в 2024 году от Демократической партии.

Список составило издание The National Interest. По мнению обозревателей, даже если главный соперник Дональда Трампа на текущих выборах президента США демократ Джо Байден выиграет их, он не будет баллотироваться на второй срок в 2024 году из-за возраста: сейчас ему 77 лет.

Издание считает, что у Окасио-Кортес наибольшие шансы быть избранной. Она пользуется поддержкой молодых американцев (более десяти миллионов подписчиков в соцсетях) и выступает с популистскими инициативами, вроде налога на богатых и экологических ограничений.

Конкуренцию ей может составить губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого также любят граждане. К тому же считается, что введенные им меры помогают бороться с коронавирусом, пишет The National Interest.