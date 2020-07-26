Умер сооснователь рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин

Сооснователь рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин умер во сне в возрасте 73-х лет.

Информацию о том, где пройдет прощание с музыкантом и похороны, родственники пообещали обнародовать позднее, сообщает BBC.

Питер Грин и Мик Флитвуд основали Fleetwood Mac в 1967 году. За время своего существования коллектив исполнил множество хитов, в том числе Albatross и Black Magic Woman. Грин попал в Зал славы рок-музыки в 1998 году.