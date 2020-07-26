Потерявшим обоняние из-за COVID-19 пообещали его скорое возвращение

Одним из симптомов заражения COVID-19 является потеря обоняния. Считалось, что вирус поражает нейроны, отвечающие за распознавание запахов, что в некоторых случаях могло означать потерю инфицированными возможности отличать запахи навсегда.

Ученые из Гарвардской медицинской школы в США успокоили, что это не так. Согласно их новому исследованию, вирус не заражает нейроны: он воздействует на поддерживающие клетки.

Специалисты добавили, что к потерявшим обоняние из-за коронавируса оно вернется через несколько недель после полного выздоровления. Работа опубликована в журнале Science Advances.