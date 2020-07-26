Затонувшую бронемашину поднимут из Керченского пролива после шторма
Машина затонула при форсировании пролива из-за сильного течения и ветра.
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Затонувшую бронемашину БРДМ-2 поднимут из Керченского пролива в воскресенье, 26 июля, после завершения шторма.
Машина затонула при форсировании пролива из-за сильного течения и ветра. Экипаж успел покинуть БРДМ-2, никто не пострадал.
«В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъему бронемашины перенесли на воскресенье», - приводит РИА Новости слова представителя общественной организации «Военно-техническое общество» Сергея Чернакова.
Он добавил, что в случае ухудшения метеоусловий операция по подъему бронемашины может быть отложена.