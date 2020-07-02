Борьба с пониженным иммунитетом, усталостью и депрессией: врач рассказал о пользе крапивы

Крапива способна помочь в борьбе с усталостью и депрессией, также ее следует употреблять людям с пониженным иммунитетом. Об этом рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, это растение содержит весьма много биоактивных веществ, в частности флавоноидов, витамина B9 или фолиевой кислоты, а также витамина С.

«Уже в силу этого она полезна для нашего обмена веществ. Крапива может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток», - объяснил он.

Доктор также сообщил, что употреблять крапиву можно в супах и в летних салатах. При этом Гинзбург добавил, что противопоказаний для употребления этого растения в пищу практически нет. Единственное, он призвал проявлять осторожность людям с заболеваниями желудка, такими как, например, гастрит или язва.