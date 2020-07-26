В КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирус

В Северной Корее сообщили о первом подозрении на коронавирусную инфекцию, зарегистрированном на территории государства. Возможность инфицирования допустили у человека, незаконно преодолевшего границу между КНДР и Южной Кореей.

Такую информацию предоставило Центральное телеграфное агентство страны.

Нарушитель был определен на строгий карантин в городе Кесон. На данный момент точно определить, был ли заражен мужчина, не получилось, так как тесты показали неопределенный результат.

Для предотвращения возможного распространения COVID-19 ведется поиск людей, с которыми он мог контактировать.

Ранее власти Северной Кореи утверждали, что в стране не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.