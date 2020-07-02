В ЦИК огласили результаты голосования по поправкам после обработки 99% бюллетеней

За поправки в Конституцию проголосовали 78,03% россиян, а против высказались 21,16%. Об этом сообщает Центризбирком России после обработки более 99,01% бюллетеней.

В регионах, где уже посчитали все голоса, большинство поддержало поправки. Среди них рекордные цифры показала республика Тыва, где за высказались 96,79% избирателей, а против только 2,99%.

Предварительные итоги голосования в Центризбиркоме обещают огласить в полдень 2 июля.