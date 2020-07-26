Частный самолет разбился в штате Юта в США

Небольшой легкомоторный частный самолет Piper PA-32 разбился в штате Юта в США.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились шесть человек, о судьбе которых пока ничего не известно.

Также пока нет информации о возможных разрушениях и пострадавших на земле. Официальные службы проводят расследование инцидента, сообщает Федеральная авиационная администрация Штатов на своей странице в Twitter.