В Португалии создали убивающую коронавирус маску

Португальские ученые заявили, что им удалось разработать уникальную защитную маску. По сообщению Института молекулярной медицины в Лиссабоне, изобретение отличается способностью действительно нейтрализовать вирус COVID-19.

Многоразовая и многослойная водонепроницаемая маска сделана с использованием специального покрытия, которое, по словам специалистов, уничтожает коронавирус нового типа при контакте с тканью. Об этом пишет газета La Razón.

Эффект разработки был протестирован в ходе экспериментов, в которых маска помещалась в раствор с молекулами SARS-CoV-2. Отмечается, что 99% масок после часа нахождения в растворе становились неэффективными. Также было указано, что свойства инновационной маски могут сохраниться, если будет проведено менее 50 стирок.