Ураган «Ханна» разогнался до 150 километров в час и достиг Техаса

Ураган «Ханна» достиг прибрежной полосы штата Техас в США, разогнавшись до 150 километров в час.

Ураган прибыл в Техас в районе острова Падре-Айленд. Ближайший крупный город, Корпус-Кристи, находится от него в 115 километрах, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах (NHC)

Сведений о нанесенном ущербе, а также пострадавших из-за разгула стихии пока не поступало.