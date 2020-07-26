Сергей Лазарев поделился секретом похудения после карантина

Известный отечественный поп-певец Сергей Лазарев рассказал, что за период противоэпидемических ограничений потерял форму, набрав несколько лишних килограммов.

Об этом артист поведал во время беседы с журналистами на мероприятии - в ответ на комплимент его внешнему виду. Лазарев поделился, что смог сбросить восемь килограммов веса с помощью бега и правильного питания.

«Взял себя в руки», - цитирует его kp.ru.

Певец также отметил, что тренировками он чрезмерно не увлекается, предпочитая похудение за счет корректировки рациона.