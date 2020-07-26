В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 13 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Таким образом, общее число жертв в столице достигло 4411 человек.

Накануне в Москве было зафиксировано 9 летальных исходов.

По последним данным, в России - 812 485 заболевших коронавирусом, 600 250 человек выздоровели, 13 269 скончались.

По информации Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных COVID-19 в мире достигло 15 785 641 человек.