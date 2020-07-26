В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Таким образом, общее число жертв в столице достигло 4411 человек.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
За прошедшие сутки в Москве скончались еще 13 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
Таким образом, общее число жертв в столице достигло 4411 человек.
Накануне в Москве было зафиксировано 9 летальных исходов.
По последним данным, в России - 812 485 заболевших коронавирусом, 600 250 человек выздоровели, 13 269 скончались.
По информации Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных COVID-19 в мире достигло 15 785 641 человек.