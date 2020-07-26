В небе над Севастополем прогремел салют в честь дня ВМФ

День Военно-морского флота в Севастополе завершился масштабным салютом. Небо озарилось яркими всполохами, наблюдать за которыми можно было с любой точки города. Жителям Севастополя всю мощь российских боевых кораблей продемонстрировали моряки-черноморцы, которые устроили настоящее представление для пришедших на набережную.

Горожане увидели посадку вертолета Ка-27 на палубу движущегося фрегата и выход десантно-штурмовой лодки с личным составом на ходу из патрульного корабля.

Помимо парада судов, севастопольцы смогли увидеть гала-концерт. День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля. В этом году он выпал на 28 июля.