Трамп объявил режим ЧС федерального уровня в Техасе из-за урагана «Ханна»
Президент США распорядился об оказании помощи пострадавшим.
© Фото: Globallookpress
В пострадавшем от урагана «Ханна» американском штате Техас объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Такое распоряжение отдал Дональд Трамп.
«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи», - приводят РИА Новости сообщение Белого дома.
Ураган «Ханна» обрушился на Техас в субботу, 25 июля. Максимальная скорость ветра достигала 96,5 километра в час. Из-за стихии без электричества остались около 300 тысяч домов. Кроме того, существует угроза наводнений. Для помощи пострадавшим экстренные службы подготовили спасательные лодки и вертолеты.