ВОЗ назвала общее число зараженных коронавирусом в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 15 785 641 человек.



Наибольшее число зараженных зафиксировано в Соединенных Штатах - более 8,3 миллионов человек, в Европе было подтверждено свыше 3,2 миллионов случаев.

«Количество летальных исходов в мире увеличилось до 640 016», - говорится на сайте ВОЗ.

За время пандемии в России было диагностировано 812 485 случаев заражения коронавирусом, из которых 600 250 вылечились.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что у москвичей начал формироваться популяционный иммунитет к COVID-19.