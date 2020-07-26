Ушел из жизни первый ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Известный американский телевизионный ведущий и актер Реджис Филбин скончался в Соединенных Штатах, не дожив всего месяц до 89 лет.

Филбин на протяжении длительного времени был крайне востребованным в своей области и провел множество известных шоу, включая и «Кто хочет стать миллионером?».

Так как первоначально передача была создана в США, Филбин являлся первым ведущим широко разошедшейся по миру телепрограммы.

О кончине ведущего сообщила его семья в опубликованном в субботу заявлении.

Действующий президент страны Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с уходом Филбина в официальном аккаунте в Twitter. Американский лидер рассказал, что телеведущий был его другом и даже являлся человеком, советовавшим ему выставить свою кандидатуры на президентских выборах.