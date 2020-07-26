СНБО Украины заявила об утечке IP-адресов правительственных сайтов

В воскресенье, 26 июля, совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти.

Специалисты по кибербезопасности вычислили в DarkNet опубликованный перечень из почти трех миллионов сайтов, которые используют сервис Cloudflare для защиты от кибератак.

«Перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направления на них атак. Среди таких адресов 45 с доменом "gov.ua" и больше 6 500 с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры», - уточняется в сообщении на официальном сайте СНБО.

По информации ведомства, информация о ряде ресурсов устарела, однако некоторая из них еще актуальна.

Отмечается, что на данный момент проводится оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.