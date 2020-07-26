Школьники из РФ завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде по физике

На Европейской олимпиаде по физике российские школьники взяли три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

По решению жюри, золотых медалей были удостоены Максим Покровский (школа №1589, Москва), Алиса Бугрова (Физико-технический лицей им. П.Л. Капицы) и Татьяна Емельянова (школа №2007 ФМШ, Москва).

Серебряную призером стал Федор Оксаниченко (Физико-техническая школа им. Ж.И. Алферова), а обладателем бронзы оказался Никита Москалев (Кировский физико-математический лицей).

В этом году турнир проходил в дистанционном формате в целях безопасности из-за пандемии коронавируса. Результаты были объявлены на онлайн-церемонии закрытия в воскресенье, 26 июля.

Уточняется, что участие приняли школьники не старше 20 лет более чем из 50 стран, пишет ТАСС.