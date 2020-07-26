Онищенко назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что основными симптомами осложнения COVID-19 в отличие от гриппа являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и осязания, так как поражение легких происходит сразу.

«При гриппе чувства вкуса и запаха могут притупляться, но об их потере речь не идет», - сказал депутат.

Во время заболевания гриппом пневмония является вторичным фактором, пишет РИА Новости.

По словам Онищенко, еще одним отличием заболеваний является возраст пациентов, так как гриппу подвержены как дети, так и взрослые, а при коронавирусе тяжелое течение наблюдается в основном у пожилых.



За последние сутки в России диагностировали еще 5 765 случаев COVID-19, из которых выздоровели 3 110 человек.