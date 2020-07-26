ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

В воскресенье, 26 июля, Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) опубликовали приказ о прекращении огня с полуночи 27 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

«Издан приказ «О соблюдении режима прекращения огня», запрещающий с 00.01 27 июля 2020 года использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие», - говорится в заявлении начальника управления Народной милиции ЛНР Яном Лещенко.

Подобное заявление об издании приказа было сделано начальником управления ведомства ДНР Денисом Синенковым.

Согласно документу, также запрещаются применение огня, наступательные и диверсионные действия, размещение вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. В случае агрессии со стороны противника Народная милиция готова к адекватным действиям.



Пополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе были согласованы контактной группой в среду, 22 июля.