Тиньков опубликовал видео трансплантации костного мозга

Российский бизнесмен Олег Тиньков, который борется с лейкемией, показал в Сети процесс пересадки костного мозга. Видео было опубликовано на его личной странице в Instagtam.

На кадрах Тиньков находится в палате, пересадка костного мозга происходит с помощью капельницы.

Бизнесмен отметил, что многие люди боятся этой процедуры и верят стереотипам, однако на самом деле все проходит просто и безопасно. Подобным образам осуществляется и забор донорского материала.

«Это действительно просто - это обычное вливание крови.Череп не разрезают», - подписал Тиньков под видео.

По словам предпринимателя, донором для него стала немецкая девушка, и выразил сожаление, в России всего 130 тысяч доноров костного мозга, когда как в Германии около 8 миллионов.



В связи с этим Тиньков объявил о создании фонда для борьбы с раком крови и планирует развивать институт донорства в нашей стране.



О том, что у бизнесмена диагностировали лейкемию в острой форме стало известно в марте текущего года.