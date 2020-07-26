Пострадал ребенок: джип протаранил магазин под Краснодаром
На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.
© Видео: ЧП Краснодар|Новости, VK © Фото: ЧП Краснодар|Новости, VK
В воскресенье, 26 июля в Тихорецке внедорожник влетел в витрину супермаркета, в результате чего ребенок оказался завален витринами. Момент инцидента был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
На кадрах хорошо видно, как автомобиль на большой скорости влетает в витрину и сносит стеллажи. Под его колеса попадает мальчик, после чего внедорожник резко сдает назад.
По словам очевидцев, мальчик остался жив и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.