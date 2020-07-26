В Пензе вспыхнул крупный пожар в пекарне: видео
Мощный пожар площадью в тысячу квадратных метров произошел на территории пекарни "Канаевский хлеб завод" в Пензенской области, сообщили в МЧС России.
«В 15 часов 40 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в производственном участке по производству хлебобулочных изделий, расположенного в рабочем поселке Канаевка Городищенского района Пензенской области. На данный объект были вызваны силы и средства по рангу пожара №2», - завил заместитель начальника главного управления МЧС России по Пезенской области по государственной противопожарной службе Алексей Рыжов .
На данный момент пожар локализован, объявлена ликвидация открытого горения.
Отмечается, что к ликвидации возгорания были привлечены привлечены от ведомства 18 человек и семь единиц техники.