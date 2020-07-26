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«Крузенштерн», «Седов» и «Паллада»: кадры парусного состязания по маршруту первой арктической экспедиции

Егор Левин
19:00 26.07.2020
Спустя 200 лет после легендарной экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, вдохновленной морским министром де Траверсе, современные мореплаватели прошли арктическим маршрутом, соревнуясь при этом в скорости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

200 лет назад силами российского ВМФ была организована уникальная экспедиция, во время которой впервые в истории человечества силами военнослужащих был обнаружен целый континент. Корабли, сквозь обшивку которых постоянно сочилась вода, столкновения с айсбергами, движение в самых труднодоступных и неизведанных на тот момент точках планеты - казалось, эта экспедиция изначально была обречена на провал. Но нет: моряки с доблестью выполнили свою миссию и нашли новую землю, нанесли ее на карту, открыли попутно ряд островов, обнаружили в районе Таити целый архипелаг, получивший название острова Россиян, и вернулись домой, потеряв за три года всего двух моряков, что было рекордно мало для того времени с учетом имевшихся сроков и условий.

Спустя 200 лет современные мореплаватели на учебных парусниках «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» совершили 200-мильную гонку в арктических условиях. Дистанцию корабли преодолели за 19 часов 43 минуты 10 секунд (барк «Крузенштерн»), 19 часов 58 минут 08 секунд (барк «Седов») и за 20 часов 08 минут 42 секунды (учебный фрегат «Паллада»).

Имена первооткрывателей Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в России знает каждый, но основным вдохновителем и организатором экспедиции был человек, имя которого неизвестно практически никому - морской министр Иван Иванович де Траверсе. Именно он уговорил императора Александра I организовать экспедицию и именно он, получив секретные сведения из надежных источников, составил маршрут движения кораблей.

О нелегкой жизни моряков парусных кораблей, а также о том, какой след в истории был оставлен отечественными мореплавателями 200 лет назад, смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка» - «Антарктида. Континент, открытый русскими моряками».

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