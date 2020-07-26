Путин: постановление Рады о местных выборах является угрозой для мира в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы стороны коснулись вопроса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Российский лидер заявил украинскому коллеге, что постановление Верховной рады о местных выборах является угрозой для дальнейших попыток разрешения донбасских противоречий. Также президент России отметил, что мнение его собеседника о безальтернативности минских соглашений должна быть подтверждена реальными действиями, а не только словами. Слова главы государства приводит Кремль.

Путин выразил Зеленскому серьезную озабоченность в связи с поступающими из Киева заявлениями о необходимости пересмотра мер урегулирования конфликта в Донбассе.