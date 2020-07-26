Президенты России и Украины обсудили ситуацию с пандемией коронавируса

Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры в воскресенье, 26 июля, в ходе которых обсудили ряд насущных вопросов. По информации Кремля, разговор был инициирован Киевом.

«Также президенты обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса», - отметили в пресс-службе.

Во время переговоров главы государств позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе.